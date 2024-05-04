Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda İpek Öztosun ve Üzeyir Söylemez birinci oldu - Son Dakika
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Spor

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda İpek Öztosun ve Üzeyir Söylemez birinci oldu

Salomon Çeşme Yarı Maratonu\'nda İpek Öztosun ve Üzeyir Söylemez birinci oldu

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda kadınlarda İpek Öztosun, erkeklerde ise Üzeyir Söylemez birinci oldu. Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 21 ülkeden 1745 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Organizasyonun başarılı geçtiğini belirten yetkililer, önümüzdeki yıllarda maraton düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

04.05.2024 15:01
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Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nu kadınlarda İpek Öztosun, erkeklerde Üzeyir Söylemez kazandı.

Çeşme Belediyesinin ev sahipliği yaptığı organizasyon, 21 kilometre ve 10 kilometre olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen koşuya 21 ülkeden 1745 sporcu katıldı.

21 kilometre koşusunu kadınlarda 1.29.29'luk derecesiyle İpek Öztosun ilk sırada tamamladı. Beyza Güzel, 1.31.20 ile ikinci olurken, Fatma Taş 1.33.02'lik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde ise Üzeyir Söylemez, 1.09.33'lük zamanlamasıyla zirvenin sahibi oldu. Kamil İnak, 1.13.27'lik derecesiyle ikinci sırayı alırken, Ahmet Bayram 1.16.31 ile üçüncülüğü elde etti.

10 kilometre koşusunda kadınlarda Özlem Işık, 40 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bu kategoride 40.56 ile Elif Güldiken ikinciliği, 41.56'lık süresiyle Aysel Yalaç Dolay üçüncü sırayı aldı.

Erkeklerde 34.31'lik zamanlamasıyla Bedri Şimşek, yarışı ilk basamakta bitirdi. Kaan Miyazaki Öztürk, 35.24 ile ikinci, Osman Erkam Şafak ise 35.57'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Sürpriz evlilik teklifi

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nun ardından sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti.

Organizasyona katılan Emre Sobacı, birlikte koştuğu kız arkadaşı Özlem Dağcı'ya evlilik teklifinde bulundu. Dağcı'nın teklifi kabul etmesi üzerine vatandaşlar çifti alkışlayarak kutladı.

Ödül töreni

İkinci kez koşulan yarışın ardından ödül töreni gerçekleştirildi.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, Çeşme Gençlik ve Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Organizasyonu ikinci kez düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Mehmet Maraşlı, "Çeşme'nin her zaman turizm ve sporla anılmasını arzu ettiğimiz için bu etkinlikleri destekliyoruz. Bu tarz etkinliklerin bölgemizde artmasını ve dünya çapında duyulmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çeşme Yarı Maratonu'nun çok başarılı geçtiğine vurgu yapan Lal Denizli, "Çeşme, spor dostu bir yer. Daha da iyi olması için her sene üzerine katarak çalışmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu tip organizasyonlar için canla başla çalışıyorlar. Bu da bölge turizmimize katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Aydın Ayhan Güney ile Atilla Kuduoğlu ise yarışı büyütmeyi hedeflediklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda organizasyonun maratona dönüşmesini hedeflediklerini kaydetti.

Kadınlarda ilk sırayı elde eden İpek Öztosun da çok keyifli bir parkurda yarıştığını ifade ederek, "Güzel bir atmosferde ve havada koştuk. Geçen sene de aynı şekilde 21 kilometre kategorisinde koşmuştum. Genel klasmanda ikinci olmuştum, bu sene birinciliğe yükseldim. Bu da beni ayrıca mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda İpek Öztosun ve Üzeyir Söylemez birinci oldu - Son Dakika
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