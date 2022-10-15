Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 119 kilometrelik parkur tamamlandı - Son Dakika
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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 119 kilometrelik parkur tamamlandı

15.10.2022 20:06
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 119 kilometrelik parkur tamamlandı

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 119 kilometrelik parkurla tamamlandı.

Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 119 kilometrelik parkurla tamamlandı.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 75 ülkeden 2 bin 224 sporcunun katılımıyla gerçekleşen koşuda, uzun parkurda Ürgüp ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startla mücadele veren sporcular, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin, Akdağ, Damsa, Taşkınpaşa, Karlık köyünü takip ederek başlama noktasına ulaştı.

119 kilometrelik parkurda erkeklerde Oğuzhan Emre Singer birinci, Ukrayna'dan Yevhenii Yermolenko ikinci, Salih Bulut üçüncü oldu.

Kadınlarda da birinciliği Sırbistan'dan Ivana Kolaric, ikinciliği İrlanda'dan Nicola Cleary, üçüncülüğü ise Namibya'dan Marietjie Du Plessis elde etti.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 38, 63 ve 119 kilometrelik parkurlarda derece elde eden sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Ortahisar, Kapadokya, Nevşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 119 kilometrelik parkur tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda 119 kilometrelik parkur tamamlandı - Son Dakika
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