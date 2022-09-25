Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

25.09.2022 18:06
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Deneri, Tuncay SevimArkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)

Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Ali Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Muhammet Kaya)

Setler: 25-15, 25-21, 25-20

Süre: 86 dakika (36, 24, 26)

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Arkas Spor, B Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci mağlubiyetini yaşayan ve grubu 3. basamakta bitiren Spor Toto ise elendi.

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Burhan Felek, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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