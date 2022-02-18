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Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy - Son Dakika

Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

18.02.2022 15:51
Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'deki ilk maçında Gaziantep Polisgücü, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 7-4 yendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'deki ilk maçında Gaziantep Polisgücü, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 7-4 yendi.

Üç gün sürecek organizasyonda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra, İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları yer alıyor.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nunda gerçekleştirilen organizasyonun ilk müsabakalarında, Gaziantep Polisgücü, Slavia Prag'ı 7-4, Buckhingham, Railway Union'ı 5-0 ve Clydeslade Western de SV Arminen'i 3-2 mağlup etti.

Lig usulü oynanan müsabakaların ardından bu etabı şampiyon tamamlayacak ekip, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.

İkinci maçında bugün saat 18.30'da SV Arminen karşısına çıkacak Türk temsilcisinin maç programı ise şöyle:

Yarın:

11.00 Gaziantep Polisgücü-Clydeslade Western

18.30 Railway Union-Gaziantep Polisgücü

20 Şubat Pazar:

13.00 Buckingham-Gaziantep Polisgücü

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Slavia Prag, Gaziantep, Antalya, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Salon Hokeyi: Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy - Son Dakika Spor


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