5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 12:14
5. İslami Dayanışma Oyunları

Salon: Karatay Kongre ve Spor MerkeziHakemler: Hasan Pejdan (Katar), William Kemfang (Kamerun)Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ahmet Samet Baltacı, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, İzzet...

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hasan Pejdan (Katar), William Kemfang (Kamerun)

Türkiye: İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Ahmet Samet Baltacı, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Burakhan Tosun, İzzet Alp Akkuş)

Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov (Abdullayev, Allahverdiyev, Aghazade, Hasanli)

Setler: 26-24, 22-25, 28-26, 25-14

Süre: 101 dakika (26, 22, 28, 25)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda erkek voleybolunda Türkiye, Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Karşılaşmadan sonra iki ülkenin sporcuları birlikte fotoğraf çektirerek dostluk mesajı verdi.

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Kaynak: AA

Kamerun, Türkiye, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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