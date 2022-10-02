Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

02.10.2022 20:24
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Fatih GülerGaziantep Basketbol: Miller 5, Dotson 5, Can Uğur Öğüt 8, Egbunu 10, Hammonds 15, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 4Frutti Extra Bursaspor: Needham 11, Clemmons 9, Onuralp Bitim 18, Dudzinski...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Fatih Güler

Gaziantep Basketbol: Miller 5, Dotson 5, Can Uğur Öğüt 8, Egbunu 10, Hammonds 15, Metin Türen, Birkan Batuk 3, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar 4

Frutti Extra Bursaspor: Needham 11, Clemmons 9, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 3, Auguste 20, Yiğitcan Saybir 4, Enes Berkay Taşkıran 2, Ömer Utku Al 2, Ahmet Düverioğlu

1. Periyot: 13-13

Devre: 27-32

3. Periyot: 40-49

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 69-50 yendi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık diskalifiye edildi.

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Kaynak: AA

Alper Altuğ Köselerli, Can Uğur Öğüt, Yener Yılmaz, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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