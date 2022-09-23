Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

23.09.2022 20:26
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor KompleksiHakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri DilmenTourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda TabakçıUrla...

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler: Cemil Uygül, Seyhan Topaloğlu, Nuri Dilmen

Tourism X Boğaziçi Basketbol: İrem Kikiler, İrem Yalçın, Beyaz Muriç, Deniz Çolakoğlu 14, Gülşah Çelebi 8, Aslı Sevinç 6, Melisa Korkmaz 10, Sena Dülegöz 4, Kushkituah 11, Seda Tabakçı

Urla Belediyespor: Harrison 10, Irmak Hasgül, Aslı Atıcı, Fatma Bayram 4, Gönül Dönmez 18, Özlem Yenidünya 16, Aylin Darınç, Neslihan Demir 10, Tuğçe Kanat 14

1. Periyot: 22-22

Devre: 34-39

3. Periyot: 44-54

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 2022-2023 sezonu ilk haftasında Urla Belediyespor, deplasmanda Tourism X Boğaziçi Basketbol'u 72-53 yendi.

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Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Frutti Extra Cup Basketbol: Hazırlık maçı Basketbol: Hazırlık maçı
Kaynak: AA

Mustafa Özel, basketbol, Seyhan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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