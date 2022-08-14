Basketbol: Hazırlık maçı

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özlem Yalman, Erhan Gürsel

Türkiye: Şehmus Hazer 13, Onuralp Bitim 4, Cedi Osman 18, Furkan Haltalı 2, Ercan Osmani 7, Metecan Birsen 3, Yiğitcan Saybir 14, Melih Mahmutoğlu 6, Sadık Emir Kabaca 11, Buğrahan Tuncer 4, Furkan Korkmaz 12, Doğuş Özdemiroğlu, Muhsin Yaşar

Polonya: Aleksander Balcerowski 12, Michal Sokolowski 12, Mateusz Michal Ponitka 8, Aleksander Dziewa 2, Michal Michalak 10, Aaron Cel 5, Michal Kolenda 5, Dominik Olejniczak 10, Jakub Garbacz 2, Jakub Schenk 12, Jaroslaw Zyskowski, Lukasz Kolenda, Kacper Marchewka

1. Periyot: 26-18

Devre: 47-36

3. Periyot: 68-60

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında Polonya'yı 94-78 yendi.

Cedi Osman'ın 3'lüğüyle öne geçen Türkiye, ilk 5 dakikada, Şehmus Hazer ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla 15-9'luk üstünlük yakaladı. Polonya'nın sayıları da serbest atışlarla geldi. Televizyon molasının ardından Onurlap Bitim'in 3'lüğü, Furkan Korkmaz ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla periyot sonuna doğru 8 sayılık fark yakalandı. İlk periyot Türkiye'nin 26-18 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyotta ilk sayı pota altından Dominik Olejniczak ile Polonya'dan geldi, Melih Mahmutoğlu bu sayıya üçlükle cevap verdi. Türkiye 8. dakikadaki molaya 10 sayılık üstünlükle girdi: 32-22. Türkiye'nin Yiğitcan Saybir'in üst üste 6 sayısıyla farkı 15 sayıya çıkarması ve skorun 38-23'e gelmesi üzerine Polonya molaya gitti. Mola dönüşü Polonya, Türkiye'de Yiğitcan Saybir ve Furkan Korkmaz'ın sayılarına karşılık bulduğu üçlüklerle, periyodun son 2 dakikasında farkı 10'a kadar düşürdü: 44-34. Son 1 dakikada farkı 8'e indiren Polonya'ya, Metecan Birsen 3'lükle cevap verdi ve ilk yarı Türkiye'nin 47-36 üstünlüğüyle bitti.

Üçüncü periyotta Polonya, oyuncularının 3'lükleriyle farkı eritmeye çalıştı. Michal Sokolowski ve Michal Michalak'nin 3'lüklerine, serbest vuruştan Furkan Haltalı ve Şehmus Hazer cevap verdi. Fark 4 sayıya kadar düştü: 53-49. Mola dönüşünde karşılıklı sayıların bulunduğu maçta Türkiye farkı yeniden 10 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Periyot bitimine 2.08 kala Polonya molasına 61-51'lik skorla geçildi. Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın sayılarına, konuk takımdan Jakub Schenk 3'lüğü ve serbest atışlarıyla karışlık verdi. 3. periyotta da üstünlüğünü koruyan Türkiye, 68-60'lık skorluk avantajla bu periyodu bitirdi.

Son bölümde Türkiye farkı 16'ya çıkardı: 81-65. Mola dönüşü Polonya'nın farkı eritme çabaları Türkiye'nin iyi oyunuyla sonuçsuz kaldı. Rahat oyununu sürdüren Türkiye, rakip takım 3'lük sayılar bulsa da maçı 94-78'lik skorla kazanmasını bildi.

Öte yandan maçın 3. periyodunun sonunda, Avrupa'da ikinci olan 18 Yaş Altı Türkiye Basketbol Milli takımı oyuncuları ve teknik ekibi, sahaya çağrıldı. Taraftarlar ve Türkiye A Basketbol Milli takımı, gümüş madalya sahibi milli takımı alkışlarla tebrik etti.