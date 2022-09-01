2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

01.09.2022 22:44
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sirbistan), Dariusz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Belçika: Lecomte 10, de Zeeuw 8, Vanwijn 6, Bako 11, Obasohan 9, Gillet 6, Libert, Tumba 1, Mwena 14, Tabu 14

Gürcistan: McFadden 17, Tsintsadze 3, Mamukelashvili 18, Bitadze 14, Shermadini 4, Sanadze 5, Burjanadze 6, Jintcharadze 4, Andronikashvili 5, Bekauri

1. Periyot: 16-11

Devre: 38-32

3. Periyot: 58-51

Normal süre: 70-70

Beş faulle çıkan: 39.05 Mwena (Belçika)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Belçika, normal süresi 70-70 berabere biten maçta Gürcistan'ı 79-76 yendi.

Gürcistan, gruptaki ikinci maçını 3 Eylül Cumartesi günü İspanya ile yapacak. Belçika ise ikinci maçında aynı gün Karadağ ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Polonya, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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