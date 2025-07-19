Samandağ'da Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası başladı.

Çevlik Plajı'nda düzenlenen turnuvada gençler, sıcak havaya rağmen keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin oluştuğu organizasyona çevre mahallelerden de gençler ilgi gösterdi. Turnuva boyunca takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, sahilde toplanan vatandaşlar da maçları ilgiyle takip etti.

Turnuvanın önümüzdeki günlerde final maçlarıyla sona ereceği belirtildi.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ HATAY