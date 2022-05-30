Samanta Fabris, Eczacıbaşı Dynavit'te - Son Dakika
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Samanta Fabris, Eczacıbaşı Dynavit'te

30.05.2022 21:33
Samanta Fabris, Eczacıbaşı Dynavit'te

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yeni sezonda, Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris'i kadrosuna dahil etti.

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, yeni sezonda, Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris'i kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hırvatistan Milli Takım kaptanı deneyimli pasör çaprazı Samanta Fabris'le anlaştık. Kariyerinde birçok başarıya imza atmış Samanta'dan, önemli katkılar bekliyoruz" denildi.

Transfer ile ilgili görüşlerini aktaran Fabris, "Eczacıbaşı gibi bir kulübün parçası olduğum için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Takımın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.Samanta Fabris kimdir?1992 doğumlu Hırvat milli oyuncu Samanta Fabris, 190 cm boyunda ve pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca Famila Chieri, Zok Rijeka, Liu Jo Modena, Igor Gorgonzola Novara, Pomi Casalmaggiore, Imoco Voley Conegliano ve Dinamo-Ak Bars takımlarında oynadı.

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Kaynak: DHA

Milli Takım, Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

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