Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu - Son Dakika
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Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu

26.06.2022 22:47
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitris Pelkas, hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen düğün törenine sarı-lacivertli camia adeta çıkarma yaparken, Mbwana Samatta'nın paylaşımı dikkat çekti. Tanzanyalı golcünün Pelkas'ın düğününde yunan futbolcuya değil, avizeye zoom yapması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törende Samatta'nın paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu

AVİZEYE ZOOM YAPTI

Hayatını Kiveli Marda ile birleştiren Pelkas'ın düğününe takım arkadaşları da katıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Mbwana Samatta'nın düğünde yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Tanzanyalı futbolcunun yaptığı tek düğün paylaşımında Pelkas'a değil avizeye zoom yapması sosyal medyada dalga konusu oldu.

Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu
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Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu - Son Dakika
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