Fenerbahçe camiası, Pelkas'ın düğününde bir araya geldi. İstanbul'daki Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen törende Samatta'nın paylaşımı sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
Hayatını Kiveli Marda ile birleştiren Pelkas'ın düğününe takım arkadaşları da katıldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılması gündemde olan Mbwana Samatta'nın düğünde yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Tanzanyalı futbolcunun yaptığı tek düğün paylaşımında Pelkas'a değil avizeye zoom yapması sosyal medyada dalga konusu oldu.
Son Dakika › Spor › Samatta'dan bir garip paylaşım! Pelkas'ın düğününde yaptığı zoom dalga konusu oldu - Son Dakika