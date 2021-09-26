Samet Ak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay kategorisinde çeyrek finalde elendi

Milli sporcu Samet Ak, ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkeklerin çeyrek finalinde rakibi Brezilyalı Marcus D'Almeida 6-0 yenilerek elendi.

Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonda milli sporcu Samet, Portekiz'den Tiago Matos, Sri Lanka'dan de Silva Sajeev, İspanya'dan Pablo Acha ve Güney Koreli Oh Jin Hyek ile yaptığı müsabakalardan galibiyetle ayrıldı.

Çeyrek finalde eşleştiği Brezilyalı Marcus D'Almeida 6-0 yenilen Samet, şampiyonaya veda etti.