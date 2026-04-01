Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samet Akaydin: Dünya Kupası'na gitmek gurur verici

01.04.2026 04:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli futbolcu Samet Akaydin, Dünya Kupası'na katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Milli futbolcu Samet Akaydin, FIFA Dünya Kupası'na gittikleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "İnşallah Dünya Kupası'nda da daha üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off finalinde Fadil Vokrri Stadyumu'nda mücadele ettiği Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Maçın ardından milli futbolcu Samet Akaydin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok mutlu olduklarını söyleyen milli futbolcu, "İçeride inanılmaz mutluluk vardı. Dünya Kupası'nda gideceğimize emindik. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Ülke olarak da bunu hak ediyorduk. Gerçekten çok kaliteli bir takımımız var. İnanılmaz bir ortamımız var. Oynayan, oynamayan hiç önemli değil. Hep başarıya odaklıydık. Oynadığımız Avrupa Şampiyonası olsun, Dünya Kupası elemeleri olsun hepsinde birbirimize sahip çıktık. Dışarıya kulaklarımızı kapadık, hiçbir şeye kafamızı takmadık. Tamamen Dünya Kupası'na odaklanmıştık. Gittiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. Ülkemize böyle bir gurur yaşattığımız için mutluyuz. İnşallah Dünya Kupası'nda da daha üstüne koyarız, Avrupa Şampiyonası'nda yarım kalan hikayemizi daha yukarı çekeriz" diye konuştu. - PRİŞTİNE

Kaynak: İHA

Avrupa Şampiyonası, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz İstanbul'un orta yerinde güpegündüz kanlı infaz
Özgür Özel’den, Mustafa Bozbey’in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama Özgür Özel'den, Mustafa Bozbey'in gözaltına alınması sonrası ilk açıklama
Trump’ın eski sağ kolundan çarpıcı “El-Kaide“ itirafı Trump'ın eski sağ kolundan çarpıcı "El-Kaide" itirafı
Böyle takı töreni görülmedi Dansı davetlileri mest etti Böyle takı töreni görülmedi! Dansı davetlileri mest etti
Yaptıkları yanlarına kar kalmadı Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı Yaptıkları yanlarına kar kalmadı! Kosova-Türkiye maçı öncesi 2 kişi gözaltına alındı
Sinop’ta 10 bin böceğe ’kamu’ görevi Sinop'ta 10 bin böceğe 'kamu' görevi

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası’ndaki hedefimizi açıkladı
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik İşte Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi A Milli Takımımız Dünya Kupası’nda
21:38
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD'li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 04:14:41. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.