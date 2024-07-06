Samet Akaydin, Hollanda maçında ilk golünü attı - Son Dakika
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Spor

Samet Akaydin, Hollanda maçında ilk golünü attı

Milli futbolcu Samet Akaydin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Ancak sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

06.07.2024 23:59
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Milli futbolcu Samet Akaydin, Hollanda maçında attığı golle A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk gol sevincini yaşadı. Samet ayrıca sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaşırken, millilerin ilk golü Samet Akaydin'den geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Arda Güler'in sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Samet, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

30 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 10. maçında ilk gol sevinicini Hollanda karşısında yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Samet Akaydin, sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi ve yerine 82. dakikada Cenk Tosun oyuna dahil oldu. - BERLİN

Kaynak: İHA

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