Samet Gümüş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Samet Gümüş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Samet Gümüş, Avrupa Boks Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. İlk kez katıldığı Avrupa şampiyonasında finale çıkan 22 yaşındaki boksör, Macar Atila Bernath ile mücadele ederek şampiyon oldu. Samet, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı garantilemişti ve bu başarısıyla birlikte Türkiye'nin 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 3 altın ve 2 bronz oldu.

28.04.2024 18:55
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Samet Gümüş, erkekler 51 kiloda mücadele ettiği Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında finale çıkmayı başaran 22 yaşındaki Samet, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda, Macar Atila Bernath ile altın madalya mücadelesi verdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmayı daha önce garantileyen Samet, 3 raunt sonunda 5 hakemin 4'ünden daha yüksek puan alarak şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye böylece 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samet Gümüş, Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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