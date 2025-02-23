Sami Uğurlu'dan Adana Demirspor'a Tebrik

Spor

- Sami Uğurlu: " Adana Demirspor'u verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'u verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor evinde Adana Demirspor 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçtan önce ligin alt tarafının birbirine yakın olduğunu söylemiştim. Herkesin birbirini yendiği ya da kolay kolay düşme hattında da olsa zor olacağını biliyorduk. Adana Demirspor kendisini ispatlamaya çalışan genç oyunculardan oluşan dinamik bir takım. Maçın zor olacağını biliyorduk ama kolaylaştırmak da bizim elimizdeydi. Maça hızlı başlamak ve erken koparmak istemiştik ancak bu istediğimizi yapamadık. Oyuna iyi başlayamadık. Tempoyu istediğimiz kadar yükseltemedik. Oyun iştahımızı, oyun tempomuzu istediğimiz gibi yapamadık ve 2-0 yenik girdik içeriye.

İkinci yarıda iki oyuncu değişikliği yaptık. Daha sonra iki oyunculuğu da yaparak ikinci yarıya dört oyuncu değişikliği ile başladık. Ön bölgede özellikle üç santrfor gibi oynamaya çalıştık. Yusuf'u çok fazla öne çıkardık. Savunmada riskler aldık ama bunu yapmak zorundaydık. 2-0'dan 3-2 maçı çevirmek rakip kim olursa olsun kolay değil. Adana Demirspor geçen hafta Antalyaspor'dan puan aldı. Kasımpaşa maçını da biliyoruz, Beşiktaş maçını da biliyoruz. Birçok takımdan puan almaya başaran bir takım. Her maç zor bu maç da çok zor geçti. Bu kadar zorlanacağımızı tahmin etmemiştik. İkinci yarıda fazla pozisyona girdik. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu ancak 2-0'dan maçı çevirip üç puan almak bizim adımıza sevindirici. Adana Demirspor'u da verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.