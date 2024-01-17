 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sami Uğurlu: Kupaya devam etmek istiyorduk - Son Dakika
Üye Girişi

Sami Uğurlu: Kupaya devam etmek istiyorduk

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'a yenilerek turnuvaya veda ettiklerini ve bu durumdan üzgün olduklarını söyledi. Uğurlu, kupada devam etmek istediklerini ancak tur atlayamadıklarını belirtti. Genç oyunculara şans vermek istediğini ve oyunu keyifli hale getirmeyi sevdiklerini ifade eden Uğurlu, Bandırmaspor'u tebrik etti.

Sami Uğurlu: Kupaya devam etmek istiyorduk
17.01.2024 - 00:32,
Abone Ol

- Sami Uğurlu: "Kupaya devam etmek istiyorduk"

İSTANBUL - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'de kötü günler geçirdiklerini ve moral bulmak için kupada devam etmek istediklerini ancak bunu başaramadıkları için de üzgün olduğunu söyledi.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Bandırmaspor'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Kupa maçlarında çok fazla sürpriz yaşanabiliyor. Ancak bizim de tur atlamaya ihtiyacımız vardı. Ligde son iki maçı kaybettik. Onun sonrasında moral için kupaya devam etmek istiyorduk. Oyunun başında çok pozisyon bulduk, bunları değerlendiremedik. Sonra değerlendiremediğimiz pozisyonlarda alt lig takımları daha dirençli hale geliyor. Bunu da kırmak kolay olmuyor. Oyuna başladığımız 17 yaşında üç genç futbolcumuz için de bir fırsat bunlar. Zaman zaman iyi işler oldu ancak sonuçta kaybedilmiş bir tur var. Bu bizim açımızdan üzücü ama çok fırsat bulup yararlanamazsanız, sonra ciddi bir hatada gol yersen bunun telafisi olmuyor. Genç oyunculara şans vermeyi çok seviyorum. Onların gelişimini sağlamak yapmak istediğim işlerden biri. Bunu göze aldığınızda bireysel hatalar da olacak. Oyuncu kazanmak, maç kazanmaktan daha iyi. Ama tabii maç kazanmak da önemli. Biz oyunu keyifli hale getirmeyi seviyoruz. Bandırmaspor'u da tur atladıkları için tebrik ediyorum. Ama oyuncular çok fazla oyundan çaldıkları zaman, oyunun bütün zevkini alıp götürdükleri zaman bu beni üzüyor. Ben oyuncularıma bunu yaptırmamaya çalışıyorum. Çünkü ekran başında izleyenler var. Birçok insan keyifli maç izlemek istiyor. Bizde yeren yatan oyuncu 1.5 dakika kalkmıyor. Ama yine Bandırmaspor'u tur atladığı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sami Uğurlu: Kupaya devam etmek istiyorduk - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 01:11:02. #1.11#
SON DAKİKA: Sami Uğurlu: Kupaya devam etmek istiyorduk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement