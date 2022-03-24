Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu - Son Dakika
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Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

24.03.2022 11:34

- Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit, basın mensuplarıyla buluştu.

- Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

İSTANBUL - CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit, basın mensuplarıyla buluştu. Başantrenör Ferhat Akbaş, uzun bir çalışmanın ardından bu kupayı aldıklarını söyledi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. CEV Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazanan ve müzesindeki kupa sayısını 80'e çıkaran turuncu-beyazlılarda, teknik heyet ve voleybolcular, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş ile oyunculardan Tijana Boskovic ve Simge Aköz açıklamalarda bulundu.

Uzun bir çalışma sonucunda sezonun ilk kupasını aldıklarını belirten Ferhat Akbaş, "Bu kupanın Avrupa Kupası olması bizim için çok önemliydi. Bunun baş mimarı oyuncularımız ve teknik ekip. Yönetimin çok ciddi desteği oldu. Tüm Türkiye'ye, kulübümüze ve tüm voleybol ailesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kupayı kazanmak için çok çalıştıklarını söyleyen Tijana Boskovic ise, "Bu kupayı aldık ve İstanbul'a döndük. Bunun için çok çalıştık. Bundan dolayı çok mutluyum. Motive olduk ve orada iyi oynadık. Mental olarak çok iyiyiz. Galibiyeti kutladık" dedi.

Simge Aköz ise kupanın önemine değinerek, "Aslında bu kupa bizim için çok önemli olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye'ye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için de çok mutlu ve gururluyuz. Herkese bizi destekleri için çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu
Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu
Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu

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Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası'nda ikinci kez şampiyon oldu

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Eczacıbaşı Dynavit, basınla buluştu - Son Dakika


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