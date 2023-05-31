Galatasaray, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü yenerek Süper Lig'de 23. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk sonrası oynayacağı ilk iç saha maçı Fenerbahçe derbisine denk gelen sarı-kırmızılılar, TFF'ye kupa başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisine kupanın getirilmesi için TFF'ye başvuruda bulunacak.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçına gelmesi için TFF'ye başvuruda bulunacağız. Talimatlarda şampiyonluğu kesinleşmiş takımın ilk iç saha maçına şampiyonluk kupası gelebilir diyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Şampiyon Galatasaray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Yıkımı yaşayan Fenerbahçelilerin canı daha da sıkılacak - Son Dakika