Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı - Son Dakika
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Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı

- Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

04.06.2024 07:54
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- Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı

İSTANBUL - Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 2023-2024 sezonunda 24'üncü şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'ın sarı kırmızılı bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın sarı ve kırmızı renkli bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı İstanbul Boğazı'nda dalgalandı - Son Dakika

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