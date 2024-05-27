Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geldi

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a geldi. Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Futbolcular, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadıktan sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.

27.05.2024 02:43
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- Şampiyon Galatasaray İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon olan Galatasaray, İstanbul'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 102 puanla şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Galatasaray kafilesi, Konya Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Havaalanından tek tek çıkış yapan sarı-kırmızılı futbolcular, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Ardından Galatasaray kafilesi, kendisini bekleyen otobüse binerek taraftarıyla buluşmak üzere Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yola çıktı.

Kaynak: İHA

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