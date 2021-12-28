Şampiyon güreşçi Cenk İldem aktif spora veda etti, milli takıma antrenör oldu

Türk güreşinin başarılı temsilcilerinden, Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem, aktif güreş hayatını sonlandırdı. Güreş camiasının içinde kalmaya devam edeceğini ve bundan sonra yetenekli sporcuları yetiştirmek için yoğun çaba harcayacağını açıklayan İldem, Grekoromen A Milli Takım'da antrenör olarak görev yapacak.

25 yıldır güreş yaptığını, artık şampiyon sporcular yetiştirmek için ter dökeceğini kaydeden milli sporcu Cenk İldem, "Aktif spor hayatımda bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için gece gündüz çalıştım. Yeni görevim olan Grekoromen A Milli Takım antrenörlüğü sürecinde şimdi tek hayalim olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmek" dedi.

Güreşte yeni bir oluşumun gerçekleştirildiğine dikkat çeken Cenk İldem, şunları söyledi: "Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat 2'ncisi, örnek spor adamı, Güreş Federasyon Başkanımız Şeref Eroğlu 'nun Türk güreşini en iyi yerlere getireceğinden kuşkum yok. Böylesine değerli bir başkan ve ekibiyle çalışmak benim için büyük gurur. Böyle oluşumda bize görev vererek onurlandırdıkları için Başkan Eroğlu ve yönetim kurulu üyelerine minnettarım. 25 yıllık spor hayatımda bana destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerine, antrenörlerime, her zaman bana güç veren annem, eşim ve beni bu günlere getiren, aynı zamanda hocalığımı yapan babama her şey için teşekkür eriyorum."

CENK İLDEM'İN DERECELERİ2005 Gençler Avrupa Şampiyonası 1. (Polonya)2006 Gençler Avrupa Şampiyonası 1. (Macaristan)2006 Dünya Şampiyonu 1 (Guatemala)2008 Üni. Dünya Şampiyonası 1. (Yunanistan)2009 Dünya Kupası 2. (Ermenistan) 2010 Avrupa Şampiyonası 3. (Bakü) 2011 Dünya Şampiyonası 3. (İstanbul)2012 Dünya Kupası 2. (Macaristan)2012 Londra Olimpiyatları 11. 2013 Akdeniz Oyunları 2. (Mersin)2013 Avrupa Şampiyonası 3. (Gürcistan) 2014 Avrupa Şampiyonası 2. (Helsinki)2014 Dünya Şampiyonası 3. (Taşkent)2015 Avrupa Oyunları 3. (Bakü)2016 Avrupa Şampiyonası 3. (Riga)2016 Rio Olimpiyatları 3. 2019 Dünya Şampiyonası 3. (Kazakistan)

2020 Avrupa Şampiyonası 3. (İtalya)