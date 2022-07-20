Çam, bir süre sohbet ettiği Kavlu'ya altın hediye etti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, İskilip, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Şampiyon güreşçi Kavlu, memleketi İskilip'te törenle karşılandı - Son Dakika

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