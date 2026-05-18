Şampiyon Güreşçi Özdenur Özmez İskilip'te Coşkuyla Karşılandı
Şampiyon Güreşçi Özdenur Özmez İskilip'te Coşkuyla Karşılandı

18.05.2026 15:30
17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Özdenur Özmez, İskilip'te ağırlandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Özdenur Özmez, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde törenle karşılandı.

Özdenur Özmez ve milli antrenör Adem Uysal'ı şampiyona dönüşü, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve vatandaşlar karşıladı.

Belediye Başkanı Çizikci, İskilip Belediyesi önündeki karşılamada, 61 kiloda çıktığı minderde Bulgar rakibi Andrea Niseva'yı müsabakanın henüz 20. saniyesinde tuşla mağlup ederek altın madalya kazanmasından dolayı Özdenur Özmez'i tebrik ederek çiçek verdi.

Çizikci, şampiyonada final müsabakaları arasında en hızlı tuşla kazanan sporcu olan Özdenur Özmez'in başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

