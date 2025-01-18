Şampiyon Halterci Tuna Yaraş Kaymakam'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Spor

Şampiyon Halterci Tuna Yaraş Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Şampiyon Halterci Tuna Yaraş Kaymakam\'ı Ziyaret Etti

Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, başarıları nedeniyle Kaymakam Eriş'i ziyaret etti.

18.01.2025 11:34
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Okul Sporları B Genç 67 Kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği müsabakalarında Türkiye Şampiyonu olan Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş'i makamında ziyaret etti.

Tuna Yaraş'ın ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Menteşe Spor Lisesi Müdürü Serkan Esen ve Antrenörü Çağrı Nazik eşlik etti. Ziyaret sırasında Kaymakam Mehmet Eriş, Tuna Yaraş'ın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduğunu belirterek "Gençlerimizin spor alanındaki büyük başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. Tuna Yaraş, azmi ve çalışmasıyla herkes için örnek bir sporcu oldu. Kendisini, ailesini ve emeği geçen tüm öğretmen ve antrenörlerini tebrik ediyorum" dedi.

Tuna Yaraş ise desteklerinden dolayı Kaymakam Mehmet Eriş'e teşekkür ederek, gelecekte daha büyük başarılar elde etmek için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şampiyon Halterci Tuna Yaraş Kaymakam'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

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