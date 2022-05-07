Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar - Son Dakika
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Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar

07.05.2022 16:49
Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar

Mustafakemalpaşa Güllüce Mahallesi'nde düzenlenen 'Ramazan Ayı Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Yalıntaş Yeni Mahalle Gençlik Spor kazandı.

Mustafakemalpaşa Güllüce Mahallesi'nde düzenlenen 'Ramazan Ayı Futbol Turnuvası'nda şampiyonluğu Yalıntaş Yeni Mahalle Gençlik Spor kazandı. Şampiyon mısır tohumu ile ödüllendirildi.

Finalde Paşalar ile eşleşen Yalıntaş Yeni Mahalle, penaltı atışları sonucu kupaya uzanarak 12 çuval mısır tohumunun da sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından mart ayında hizmete açılan Güllüce Mahallesi Spor Tesislerinde düzenlenen 'Ramazan Ayı Futbol Turnuvası' final müsabakalarıyla son buldu.

19 mahalleden 24 takımın katıldığı turnuva, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Şampiyonluk maçındaPaşalar ile Yalıntaş Yeni Mahalle Gençlik karşı karşıya geldi. İki takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği zorlu karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik skorla bitti. İki takımın da bir eksikle tamamladığı maçta, penaltı atışları sonucu şampiyonluk kupasını 5-4'lük sonuçla Yalıntaş Yeni Mahalle Gençlik kazandı.

Paşalar'ın 2'nciliği elde ettiği turnuvanın 3'üncülük kupası ise Koşuboğazı'nı 4-1 mağlup eden Kosova'nın oldu.

Her futbolcuya çuvalla mısır

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve plaketleriprotokol tarafından verildi. Şampiyon takım Yalıntaş Yeni Mahalle Spor oyuncularına da ayrıca 10 bin TL değerinde 12 çuval mısır tohumu hediye edildi.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu bir turnuvayı geride bıraktıklarını dile getiren Güllüce Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgut Balta; "Zaman zaman bin kişiyi bulan, finalde tribünlerin bile yetmediği keyifli maçlar oldu. Bu bizi son derece mutlu etti. Çünkü güzel bir futbol ailesi oluşturduğumuzu gördük. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın tesis için ne kadar isabetli bir karar verdiğini görmüş olduk. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Ramazan ayına yakışır birlik ve beraberliğin kazandığı bir turnuva oldu. Samimi ve centilmen mücadeleleri için tüm takımları kutluyor, tesis desteği için de belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ödül töreninde konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise birlik ve beraberliğin kazandığı bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek; "Dereceye giren takımları tebrik ediyorum. Organizasyonu düzenleyen Güllüce Gençlik ve Spor Kulübü'nü ve emeği geçenleri kutluyorum" dedi. - BURSA

Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar
Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar
Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon oldular, mısır tohumunu kaptılar - Son Dakika


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