Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi - Son Dakika
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Spor

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olan Kocaelispor, ligde oynadığı 3 maçı da kaybedince taraftardan tepki aldı. Golcü oyuncu Oğulcan Çağlayan, taraftarlardan özür dileyerek kutlamalarda stadın dolmasını istedi.

05.05.2025 18:43
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Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor'da üst üste alınan mağlubiyetler taraftarın tepkisine neden oldu.

Kulüp başkanı Recep Durul, yöneticiler, teknik direktör İsmet Taşdemir ve futbolcular 'Şampiyon takıma yakışmayacak oyun ve sonuç' eleştirilerinin odağında kaldı. Kulübün başarılı oyuncularından Oğulcan Çağlayan ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak taraftarından özür diledi ve kutlamalarda stadyumun dolmasını istedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN TARAFTARA SESLENDİ

Golcü futbolcu Oğulcan kendisi için özel olduğunu belirttiği fotoğraf kareleriyle birlikte yaptığı paylaşımında, "Bu kareler benim için çok özel. Bu şehirde çocuklar Kocaelispor'u tutar. 16 yıllık özleme son verdiğimiz bu sezonda sizden gelen kutlama kareleri beni çok mutlu ediyor. Son 3 haftada alınan sonuçlar ile sizi üzdüğümüzün farkındayız, özür dileriz. Pazar günü; stadyumda 35 bin, ekranları başında yüz binlerce kişi olarak bu hazzı doyasıya yaşayalım. Sonuna kadar hak ettik, her anıyla gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Kocaelispor, Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü mağlup etmesiyle matematiksel olarak şampiyon olduğu haftadan sonra ligde oynadığı Esenler Erokspor (3-1), Boluspor (4-3) ve son olarak Iğdır FK'ya 4-0 mağlup oldu.

Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferudun ozmen:
    Bu kafayla geldiği gibi geri döner 1.lige profesyonellik kim bunlar kim 44 1 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    nasıl olsa şampiyonluk garanti az ticaret mi yapalim dediler? 28 1 Yanıtla
  • Ates null:
    Nasıl olsa şampiyon olduk diye yaymışlar.Ben olsam hepsini kovarım.Bu ne lakayıtlık. 22 1 Yanıtla
  • erkan er:
    yani bu durumun adı şike değildir de nedir ... hadi buyurun siz söyleyin 13 2 Yanıtla
  • adem baran:
    iddanin canı sağ olsun para kazanmak varken 4 0 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Asansör takımı olurlar çıktıkları gibi inme sinide bilirler çokta tın tın tırı vırı çır çır 0 0 Yanıtla
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