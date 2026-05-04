Şampiyon sporcular Başkan Balaban'ın konuğu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyon sporcular Başkan Balaban'ın konuğu oldu

Şampiyon sporcular Başkan Balaban\'ın konuğu oldu
04.05.2026 11:10  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye şampiyonu judocu Alp Canıtez ile badminton branşında Türkiye üçüncüsü olan Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan, elde ettikleri derecelerle Manisa'nın gururu oldu.

Türkiye şampiyonu judocu Alp Canıtez ile badminton branşında Türkiye üçüncüsü olan Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan, elde ettikleri derecelerle Manisa'nın gururu oldu. Başarılı sporcular, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından makamda ağırlandı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yunusemre Belediyespor'un Türkiye dereceleri elde eden başarılı sporcularını makamında ağırladı. Ziyarette Türkiye şampiyonu judocu Alp Canıtez ile badminton branşında Türkiye üçüncüsü olan Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan yer aldı.

Başkan Balaban, sporcuları tek tek tebrik ederek elde ettikleri başarıların Manisa için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Amatör branşlara verilen desteğin önemine vurgu yapan Balaban, "Asıl amacımız çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onları sağlıklı bireyler olarak yetiştirmektir. Bu başarılar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ise elde edilen derecelerin verilen desteklerin bir sonucu olduğunu belirterek Başkan Balaban'a teşekkür etti.

Ziyarete Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Ali Özmen, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tuncay Öztürk ile kulüp yöneticileri Yücel Taşçı, Metin Keleş, Necati Türkoğlular ve Burak Filiz de katıldı.

Öte yandan başarılı judocu Alp Canıtez, Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Türkiye Birinciliği'nde 60 kiloda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Badminton branşında mücadele eden Irmak Denktaş ve Elif Ada Ceylan ise Amasya'da gerçekleştirilen 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası'nda çift kızlarda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon sporcular Başkan Balaban'ın konuğu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
Bakan Tekin’den okul saldırısında hayatını kaybeden Almina için başsağlığı mesajı Bakan Tekin'den okul saldırısında hayatını kaybeden Almina için başsağlığı mesajı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı 156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
İngiltere’de bir evde patlama: 2 ölü İngiltere'de bir evde patlama: 2 ölü
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte

10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:56
Cehennem Meleklerine ağır darbe 67 kişi gözaltına alındı
Cehennem Meleklerine ağır darbe! 67 kişi gözaltına alındı
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
10:39
Süper hücre felaketi Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 11:12:34. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyon sporcular Başkan Balaban'ın konuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.