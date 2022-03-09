Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi

09.03.2022 12:05
Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi

Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya çıkaran Elazığlı sporcular Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

Kütahya'da yapılan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya çıkaran Elazığlı sporcular Ali Özyalçın ve Siraç Efe Özyalçın, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti.

27 Şubat'ta Kütahya'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda gençler ve yıldızlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak toplam 7 madalya çıkaran Ali Özyalçın, Siraç Efe Özyalçın ve antrenör Bekir Sadak, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman'ı ziyaret etti.

Ziyarette Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de hazır bulundu. - ELAZIĞ

Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi

YORUMLAR
500
Gedizli kayakçılar Erzurum'da Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak Gedizli kayakçılar Erzurum'da Naturel Kızak Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak CHP'li Kasap: 'Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor' CHP'li Kasap: 'Doktorlar çalışma ortamından kaynaklanan sebeplerle yurt dışına gidiyor'

Türkiye, Kütahya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son bir hamburger yemek istediler: McDonalds Rusya'dan çekilme kararı alınca, önünde kuyruklar oluştu
12:00 Antalya'da korkunç cinayet: Zihinsel engelli adamı döverek öldürdüler! Eski eşi gözaltına alındı
11:59 MHK'nin maç vermediği hakemler listesine Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, uyuşturucu mu, terör mü?
11:57 Savaşın 14. gününde ABD'den Montrö vurgusu: Türkiye güçlü adımlar attı ve savaş gemilerinin geçişini engelledi!
11:40 Markalar teker teker Rusya'dan çekiliyor! İşte faaliyetlerine ara veren dev markalar
11:39 Kaçak elektrik baskınına gittiler, bacaklarında ısırıklarla geri döndüler!
11:28 Yeni günde yükselişine devam eden dolar 14,64'ten işlem görüyor!
11:22 İstanbullulara bir kötü haber de ulaşımdan! Toplu taşımaya yüzde 65 zam yapılacak
11:12 Chelsea'ye talip olan aşiret lideri Bayrak konuştu: Ayarlamaları yaptık, perşembe günü her şeyi açıklayacağım!
10:59 Meteoroloji'den İstanbullulara önemli uyardı: Kar 20 santimetreyi bulacak, önlemlerinizi buna göre alın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 12:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyon sporcular Vali Toraman ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement