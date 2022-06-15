Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı

15.06.2022 19:10

- Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Okul Sporları Türkiye finallerinde Türkiye 2.'si olan Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Takımı ve Türkiye 3.

- Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı

YOZGAT - Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapılan Rafting Okul Sporları Türkiye finallerinde Türkiye 2.'si olan Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Takımı ve Türkiye 3.'sü olan Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi Kız Takımı, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Rize'nin Ardeşen ilçesi Fırtına Deresi üzerinde bulunan parkurda 11-12 Haziran günlerinde 12 ilden 260 sporcunun katılımıyla Rafting Okul Sporları Türkiye Finalleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi. Finallerde gösterdikleri başarı ile Türkiye 2.'liği ve 3.'lüğünü elde eden Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Takımı ve Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi Kız Takımı Yozgat'ın Çekerek ilçesine döndü. Öğrencileri ilçe girişinde, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ilçe halkı meşale ve coşkuyla karşıladı. Kaymakam Güzel ve Belediye Başkanı Çakır, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencileri elde ettikleri başarılar dolayısıyla tebrik eden Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, "Çekerek ilçesi olarak Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen okullar arası rafting yarışmasına iki takımla katılmış olduk. Gençlerimiz erkekler Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak 2., Osman Durmaz Fen Lisesi kız öğrencilerimiz de 3. olarak yarışmayı tamamlamış oldular. Bu bizim için büyük onur ve büyük gurur. Çekerek'te verilen emeğin, verilen gayretin ve yapılan projenin meyve verdiği dönemdeyiz. Gençlerimiz sağ olsunlar bunu ispatlamış oldular. Biliyoruz ki bundan sonraki yarışmalarda ve her alanda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin yerelden kalkınma dediği ve eğitimden turizme, ekonomiden sosyal ve kültürel her alanda kalkınmanın ve gelişmenin olması için emek verdiği bu projelerle inşallah gençlerimizde bunu kanıtlamış oldu. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a vermiş oldukları desteklerden dolayı, Sayın Valimiz Ziya Polat'a, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çekerek Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mahmut Yılmazer ise "Bizim için Yeni olan spor dalında Türkiye ikincisi olduğumuz için çok mutluyuz. Aslında ilk günkü yarışmada birinci olmuştuk. İkinci gün yarışlarında genel sıralamada ikinci olduk. Bu bizi daha çok hırslandırdı. İnşallah önümüzdeki yarışmalarda Yozgat'a, Çekerek'e birinciliği getirmek için elimizden geleni yapacağız. Rafting parkurunu ilçemize getiren ve bize farklı bir bakış açısı sunan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, valimize, kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Daha önce bu tarz bir sporun olmasının akıllarından dahi geçmediğini aktaran Çekerek Osman Durmaz Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yağmur Ünsal da, "İlçemizde baraj vardı kullanımda değildi bizim girip bir şey yapabileceğimizi hayal bile edemiyorduk. 2 ay öncesine kadar hiçbir şey yoktu ortada. Beden eğitimi öğretmenimiz bize destek çıktı, bizi Ordu'ya götürdü ve orada 4. olarak Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandık. Türkiye Şampiyonasında da 3. olduk. Kimse bizden bunu beklemiyordu, biz de dahil olmak üzere. Oraya 2 haftalık bir antrenmanla gittik. Bize verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beye ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı
Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı
Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı
Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı
Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Turkcell Kadın Futbol Süper Lig şampiyonu ALG Spor coşkuyla karşılandı GAZİANTEP - Turkcell Kadın Futbol Süper Lig şampiyonu ALG Spor coşkuyla karşılandı Dünya şampiyonu Vanlı Nevin İnce coşkuyla karşılandı Dünya şampiyonu Vanlı Nevin İnce coşkuyla karşılandı
Kaynak: İHA

Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:25:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonadan Türkiye derecesiyle dönen öğrenciler coşkuyla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement