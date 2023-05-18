İspanyol raket Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'ta yer alamayacağını açıkladı. Yaşayan efsane, 2004'ten sonra ilk kez Fransa'daki turnuvada boy gösteremeyecek.
Nadal, "Vücudum hazır olduğunda geri döneceğim. Belki yıl sonunda, Davis Kupası'nda. 2024, sporcu olarak son yılım olacak"açıklamasında bulundu.
Sporseverler, Roger Federer'in emeklilik kararının ardından Nadal'ın yaptığı bu açıklamayla büyük üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı - Son Dakika