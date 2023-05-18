Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı - Son Dakika
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Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı

Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı

18.05.2023 18:00

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden Rafael Nadal, 2024 yılında spor kariyerini noktalayacağını duyurdu.

İspanyol raket Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'ta yer alamayacağını açıkladı. Yaşayan efsane, 2004'ten sonra ilk kez Fransa'daki turnuvada boy gösteremeyecek.

"SON YILIM"

Nadal, "Vücudum hazır olduğunda geri döneceğim. Belki yıl sonunda, Davis Kupası'nda. 2024, sporcu olarak son yılım olacak"açıklamasında bulundu.

Efsaneler tek tek gidiyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı

BİR EFSANE DAHA GİDİYOR

Sporseverler, Roger Federer'in emeklilik kararının ardından Nadal'ın yaptığı bu açıklamayla büyük üzüntü yaşadı.

Efsaneler tek tek gidiyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı
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Roland Garros, Rafael Nadal, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyonlar bir bir sporu bırakıyor! Federer'in ardından Nadal da bırakma kararı aldı - Son Dakika
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