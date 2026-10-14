Şampiyonlar Ligi 2. haftada ilk 9 maçta 32 gol atıldı, Galatasaray 4-1 yenildi

Şampiyonlar Ligi 2. haftada ilk 9 maçta 32 gol atıldı, Galatasaray 4-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı. Inter-Club Brugge maçında 7 gol kaydedilirken Galatasaray sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildi, Bayern Münih ise deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanan ilk 9 maçta toplam 32 gol atıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Gecenin en gollü karşılaşması Inter- Club Brugge arasında oynanırken, toplam 7 gol kaydedildi. Bayern Münih ise deplasmanda Viking ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona, İstanbul'da konuk olduğu Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Sabah: 2 - Slavia Prag: 0
Lens: 0 - Sporting CP: 2
Arsenal: 3 - Lille: 0
Galatasaray: 1 - Barcelona: 4
Viking: 3 - Bayern Münih: 3
Inter: 3 - Club Brugge: 4
Atletico Madrid: 2 - Manchester United: 0
RB Leipzig: 1 - PSV Eindhoven: 0
Villarreal: 3 - Napoli: 1
Kaynak: İHA
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