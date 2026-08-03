Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Başlıyor
Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları başlayacak, Fenerbahçe çarşamba oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü eleme turu ilk maçları, yarın ve 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe, çarşamba günü saat 21.00'de Avusturya ekibi Sturm Graz'ı ağırlayacak.
Müsabakaların rövanşları, 11 Ağustos'ta yapılacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya)
19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
20.30 Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan)
20.30 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya)
21.00 Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda)
21.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)
21.00 Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)
5 Ağustos Çarşamba:
19.30 Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)
21.00 Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya)
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