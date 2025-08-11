Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu Rövanşları Yarın

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak ve play-off turu eşleşmeleri belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları yarın oynanacak 10 maçla tamamlanacak. Söz konusu maçlar sonrasında play-off turunda mücadele etme hakkı elde edecek takımlar belli olacak. Fenerbahçe, bu turda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları şu şekilde:
19.00 Karabağ - Shkendija
20.00 Fenerbahçe - Feyenoord
20.00 Kopenhag - Malmö
20.00 Pafos - Dinamo Kiev
20.00 Viktoria Plzen - Rangers
20.30 Club Brugge - Salzburg
21.15 Ferencvaros - Ludogorets
21.15 Bratislava - Almaty
22.00 Benfica - Nice
22.00 Kızılyıldız - Lech Poznan - İSTANBUL
