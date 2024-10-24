Şampiyonlar Ligi: Barcelona ve City Fark Yaratıyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi: Barcelona ve City Fark Yaratıyor

Barcelona, Bayern Münih'i 4-1 yenerken; Manchester City, Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti.

24.10.2024 00:09
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ŞAMPİYONLAR Ligi'nin 3'üncü haftası bu akşam oynanan 9 karşılaşma ile tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde günün dikkat çeken maçı Barcelona ile Bayern Münih arasında oynandı. Lluis Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Hansi Flick yönetimindeki Barcelona 4-1 kazandı. Barcelona'nın golleri 1, 45 ile 56'ncı dakikada Raphinha ve 36'ncı dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Alman ekibinin tek golünü ise 18'inci dakikada İngiliz golcü Harry Kane kaydetti. 3 puan alan Barcelona 6 puana ulaşırken; 2'nci mağlubiyetini yaşayan Bayern Münih, 3 puanda kaldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BOŞ GEÇMİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde evinde Feyenoord'u ağırlayan Benfica Hollanda ekibine 3-1 mağlup oldu. Portekiz ekibinin tek golünü 66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Attığı gol ile Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole ulaşan Kerem, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı tüm maçlarda gol atmayı başardı. Benfica'da maça ilk 11'de başlayan diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü 72'nci dakikada yerini Renato Sanchez'e bıraktı. Bu mağlubiyet ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk mağlubiyetini yaşayan Portekiz ekibi Benfica 6 puanda kaldı. Feyenoord ise bu galibiyet ile 6 puana yükseldi.

Öte yandan maçın orta hakemi olan Halil Umut Meler, maçta 3 kez sarı kartına başvurdu. 39'uncu dakika Feyenoord'un orta saha oyuncusu Timber'a sarı kartını çıkaran Meler, maçın uzatma dakikalarında ise Amdouni ve Renato Sanches'e çıkardı.

GECENİN EN FARKLI GALİBİYETİ MANCHESTER CİTY'DEN

Gecenin en farklı galibiyeti İngiliz ekibi Manchester City'den geldi. Manchester City sahasında ağırladığı Çek ekibi Sparta Prag'ı 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci ve 68'inci dakikada Haaland, 3'üncü dakikada Phil Foden, 64'üncü dakikada Stones ve 88'inci dakikada penaltıdan Nunes kaydetti. Bu galibiyet ile City 7 puana ulaşırken, 4 puanda kaldı.

Gecenin toplu sonuçları ise şu şekilde:

Atalanta - Celtic: 0-0

Brest – Bayer Leverkusen: 1-1

Atletico MadridLille: 1-3

Barcelona – Bayern Münih: 4-1

Benfica – Feyenoord: 1-3

Leipzig – Liverpool: 0-1

Manchester City – Sparta Prag: 5-0

SalzburgDinamo Zagreb: 0-2

Young Boys – İnter: 0-1

Kaynak: DHA

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