Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Rövanşları Başlıyor

13.04.2026 13:48
Çeyrek final rövanşlarında 4 maç yapılacak, kazananlar yarı finale yükselecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek finallerinde yarın ve 15 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

"Devler Ligi"nde çeyrek final rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Barcelona (İspanya) (2-0)

22.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (0-2)

15 Nisan Çarşamba:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting (Portekiz) (1-0)

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Real Madrid (İspanya) (2-1)

Kaynak: AA

