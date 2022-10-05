Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland , 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta 8 maçla sona erdi - Son Dakika

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