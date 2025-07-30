UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Kairat Almaty (Kazakistan)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 3-0 (0-2)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Hamrun Spartans (Malta): 3-0 (3-0)
Drita (Kosova)-Kopenhag (Danimarka): 0-1 (0-2)
Kızılyıldız (Sırbistan)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-1 (1-0)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 (0-4)
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde 5 Takım Üçüncü Tura Yükseldi - Son Dakika
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