Şampiyonlar Ligi'nde bahis tartışmalarını başlatan gol - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde bahis tartışmalarını başlatan gol

Şampiyonlar Ligi\'nde bahis tartışmalarını başlatan gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlarda 27 gol atıldı. Ancak Celtic-Club Brugge maçında atılan bir gol sosyal medyada tartışma yarattı. Celtic'in stoper oyuncusu Cameron Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol, geceye damga vurdu. Golün ardından Celtic oyuncuları saha içinde kısa bir toplantı yaptı.

28.11.2024 11:44
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece birbirinden zevkli dokuz karşılaşma oynandı. Celtic- Club Brugge karşılaşmasında atılan gol ise geceye damga vurdu.

KENDİ KALESİNE ATTI

Öte yandan 1-1 berabere biten Celtic-Club Brugge karşılaşmasında enteresan anlar yaşandı. Celtic'in 26 yaşındaki stoper oyuncusu Cameron Carter-Vickers'ın kendi kalesine attığı gol, geceye damga vurdu.

TOPLANTI YAPTILAR

Maçın 26. dakikasında ceza sahasında sağ çaprazda topu kontrol eden Carter-Vickers, kalecisine geri pas atmak istedi. Ancak kaleci Schmeichel o esnada kalenin sağ tarafındaydı. Bu yüzen top direkt olarak ağlarla buluştu. Golün ardından Celtic oyuncuları saha içinde kısa bir toplantı yaptı.

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde bahis tartışmalarını başlatan gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    Satılmışlar 0 6 Yanıtla
  • Spartali Hocca null:
    saçma ya ne alakası var, baskı gelmis o da kaleye bakmadan yavaşça geri döneyim derken olan olmuş. eger hızlı atsaydi şüphe ederdim ama kalecinin alabileceği hızda atıyor bakmadan 4 2 Yanıtla
  • Yusuf Şirin:
    Aynısını Samet de attı. Kaleciye bakmadan pas atarsın gol olur. Bahislik bir durum yok, gayet de savunma hatası 4 0 Yanıtla
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