Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu

10.05.2022 17:32

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2024 yılından sonra "İsviçre sistemi" şeklinde oynanacağını duyurdu. Buna göre turnuvada mücadele eden takım sayısı 32'den 36'ya çıktı. UEFA Ülke Sıralaması'nda yer alan 5. ülkeden de artık 4 takım direkt Devler Ligi'ne katılacak. Grup aşaması yerine tüm takımlar karşılaşmaları lig usulü oynayacak. Ligi ilk 8 sırada bitirenler doğrudan, 9-24. sıra arasında yer alan takımlar ise kendi aralarında oynayacakları iki ayaklı maçlardan sonra son 16 turuna yükselecek.

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.

GRUP AŞAMASI YERİNİ LİG SİSTEMİNE BIRAKTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük yenilik grup aşaması sisteminden lig sistemine geçilmesi oldu. Buna göre her kulüp, lig aşamasında iç saha ve deplasmanda 3 maç yerine 8 farklı rakiple 4'ü içeride, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak.

İLK 8 TAKIM DOĞRUDAN ELEME TURUNA GEÇECEK

Sezon sonunda ligde yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24. sıra arasında ligi bitiren takımlar ise birbirleriyle iki ayaklı eleme oynayacak. Bu elemeyi geçen takımlar son 16 turuna adını yazdıracak. 34 takım Şampiyonlar Ligi'ne ligdeki başarılarına göre katılırken, kalan 2 takım ise özel davetiyeyle turnuvada yer alacak.

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UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısının 2024-2025 sezonu itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceğini açıkladı. Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu Bangladeş'in İzmir fahri konsolosu Can Çakmakoğlu oldu

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu - Son Dakika


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