Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu - Son Dakika

2024/25 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup aşamasında 36'şar takım mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük yenilik grup aşaması sisteminden lig sistemine geçilmesi oldu. Buna göre her kulüp, lig aşamasında iç saha ve deplasmanda 3 maç yerine 8 farklı rakiple 4'ü içeride, 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak.
Sezon sonunda ligde yer alan ilk 8 takım doğrudan eleme turuna geçecek. 9-24. sıra arasında ligi bitiren takımlar ise birbirleriyle iki ayaklı eleme oynayacak. Bu elemeyi geçen takımlar son 16 turuna adını yazdıracak. 34 takım Şampiyonlar Ligi'ne ligdeki başarılarına göre katılırken, kalan 2 takım ise özel davetiyeyle turnuvada yer alacak.
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