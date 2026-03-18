Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Finale Yükselen Takımlar Belli Oldu

18.03.2026 10:59
Real Madrid, Sporting Lizbon, Arsenal ve PSG çeyrek finale yükseldi. Büyük geri dönüşler yaşandı.

AVRUPA futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşlarında dün gece 4 karşılaşma oynandı ve Real Madrid, Sporting Lizbon, Arsenal ile PSG çeyrek finale adını yazdırdı.

Sporting Lizbon, Bodo/Glimt karşısında tarihi bir geri dönüşe imza attı. İlk maçı 3-0 kaybeden Portekiz ekibi, rövanşı 5-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Normal süresi 3-0 biten karşılaşmanın uzatma anlarında 2 gol daha bulan Lizbon çeyrek finale yükseldi.

İngiliz ekibi Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, deplasmandaki rövanş maçında rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester City'de Bernardo Silva, 20'inci dakikada kırmızı kart gördü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve sergilediği oyunla beğeni topladı.

İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek 2 maçta 8 gol attı ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Bir başka İngiliz temsilcisi Arsenal, Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

Devler liginde bu akşam oynanacak maçlar şöyle:

20.45 Barcelona - Newcastle United

23.00 Bayern Münih - Atalanta

23.00 Tottenham - Atletico Madrid

23.00 Liverpool - Galatasaray

Kaynak: DHA

