Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti

13.07.2022 19:19
Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağı bir takımda oynamak için Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes aracılığıyla Fransız devi PSG'ye önerildi. Fransız ekibi, Ronaldo'yu kadroda düşünmediklerini ifade ederek bu öneriyi geri çevirdi.

Cristiano Ronaldo'nun efsane olduğu Manchester United'dan ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna yeni kulüp aradığı öne sürülerken görüşülen kulüplerden birinin de PSG olduğu yazıldı.

PSG RONALDO'YU REDDETTİ

La Parisien'in haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Mendes, oyuncusunu Fransız devine önerdi. Ancak PSG bu transfer görüşmesini reddetti.

ERİK TEN HAG KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı

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Manchester United, Jorge Mendes, Cristiano, PSG, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti - Son Dakika
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