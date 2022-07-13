Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti

Cristiano Ronaldo'nun efsane olduğu Manchester United'dan ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna yeni kulüp aradığı öne sürülerken görüşülen kulüplerden birinin de PSG olduğu yazıldı.

PSG RONALDO'YU REDDETTİ

La Parisien'in haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Mendes, oyuncusunu Fransız devine önerdi. Ancak PSG bu transfer görüşmesini reddetti.

ERİK TEN HAG KALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı