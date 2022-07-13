Cristiano Ronaldo'nun efsane olduğu Manchester United'dan ayrılma isteği gündeme bomba gibi düşmüştü. Menajeri Jorge Mendes'in oyuncusuna yeni kulüp aradığı öne sürülerken görüşülen kulüplerden birinin de PSG olduğu yazıldı.
La Parisien'in haberine göre, Ronaldo'nun menajeri Mendes, oyuncusunu Fransız devine önerdi. Ancak PSG bu transfer görüşmesini reddetti.
Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ten Hag, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Cristiano Ronaldo, geçen sezon Manchester United formasıyla 38 maça çıktı ve 24 gol, 3 asistle oynadı
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti - Son Dakika