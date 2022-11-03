Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar... - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar...

03.11.2022 08:34
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar...

Şampiyonlar Ligi'nde E,F,G ve H Grubu'nda oynanan 8 karşılaşmanın ardından grup aşaması sona erdi ve gruplarını ilk 2 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Gruplarda ilk sırayı alan takımlarla ikinci sırayı alan takımların eşleşeceği son 16 turunun kura çekimi 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Grup liderleri ilk maçı deplasmanda oynayacak. Bu turda aynı grupta yer alan takımlar ve aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşemeyecek. Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 14-15 ve 21-22 Şubat'ta, rövanşlar ise 7-8 ve 14-15 Mart'ta yapılacak.

BENFICA MUCİZESİ

H Grubu'nda liderlik yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Juventus'u 2-1 mağlup etti. Benfica ise son 23 dakikada 4 gol attığı karşılaşmada Maccabi Haifa deplasmanından 6-1 galip ayrıldı. Alınan sonuçların ardından PSG ve Benfica'nın puanları, attığı ve yediği goller aynı sayıda eşitlendi. Kurallara göre Benfica, grup aşamasında deplasmanda PSG'den daha fazla gol attığı için grubu ilk sırada tamamladı.

Oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turuna adını yazdıran takımlar şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar...

8 TAKIM YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarını 3'üncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek takımlar da belli oldu. Gruplarını 3'üncü sırada bitiren Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting CP, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla ve Juventus, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması sona erdi! İşte son 16'ya kalan takımlar... - Son Dakika
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