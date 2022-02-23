Şampiyonlar Ligi'nde heyecanı yüksek maç! Juventus, Villarreal karşısında üstünlüğünü kaybetti - Son Dakika

Juventus ile Villarreal, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Ceramica Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, İtalyan ekibi çeyrek final bileti için avantajı elde etti.

PAREJO UMUTLARI İTALYA'YA TAŞIDI

Karşılaşmada Juventus'un golünü 32. saniyede Dusan Vlahovic atarken Villarreal'de skora dengeyi getiren golü 66. dakikada Parejo kaydetti. Bu sonuçla İtalyan devi, 16 Mart günü Allianz Arena'da oynanacak mücadele için avantajı elde etti.