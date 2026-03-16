Şampiyonlar Ligi\'nde rövanşa çıkacaklar ama takımda kaleci yok

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Alman devi, kritik mücadelede kaleci sıkıntısı yaşayacak.

4 KALECİ DE KADRODA YOK

Bayern Münih'in Atalanta ile oynayacağı rövanş maçında birinci takımda yer alan üç kalecinin yanı sıra U19 takımının kalecisinin de forma giyemeyeceği öğrenildi. Böylece Bavyera ekibi karşılaşma öncesi kalede ciddi bir eksiklikle karşı karşıya kaldı.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK SIKINTI

Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip olan rövanş maçı öncesinde yaşanan bu durum teknik heyetin planlarını zorlaştırdı. Bayern Münih'in kalede kime görev vereceği ise merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, Atalanta'yı deplasmanda 6-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti.