Şampiyonlar Ligi'nde rövanşa çıkacaklar ama takımda kaleci yok

16.03.2026 10:34  Güncelleme: 10:44
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile rövanş maçı öncesinde Bayern Münih, kaleci sorunuyla karşı karşıya. Birinci takımda yer alan üç kaleci ve U19 takımının kalecisi forma giyemeyecek. Bu durum, Bavyera ekibinin teknik heyetinin planlarını zorlaştırıyor. Bayern Münih'in kalede kime görev vereceği merakla bekleniyor.

Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Alman devi, kritik mücadelede kaleci sıkıntısı yaşayacak.

4 KALECİ DE KADRODA YOK

Bayern Münih'in Atalanta ile oynayacağı rövanş maçında birinci takımda yer alan üç kalecinin yanı sıra U19 takımının kalecisinin de forma giyemeyeceği öğrenildi. Böylece Bavyera ekibi karşılaşma öncesi kalede ciddi bir eksiklikle karşı karşıya kaldı.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK SIKINTI

Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip olan rövanş maçı öncesinde yaşanan bu durum teknik heyetin planlarını zorlaştırdı. Bayern Münih'in kalede kime görev vereceği ise merak konusu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih, Atalanta'yı deplasmanda 6-1 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Kaleye kimi koyarsan koy Atalanta'dan 5 fark yemez herhalde!! 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
