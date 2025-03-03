Şampiyonlar Ligi\'nde Son 16 Turu Başlıyor

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları, yarın ve 5 Mart Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'nde son 16 turu rövanş müsabakaları ise 11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Club Brugge - Aston Villa

23.00 Borussia Dortmund - Lille

23.00 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Real Madrid - Atletico Madrid

5 Mart Çarşamba

20.45 Feyenoord - Inter

23.00 Bayern Münih - Bayer Leverkusen

23.00 Benfica - Barcelona

23.00 Paris Saint-Germain - Liverpool - İSTANBUL