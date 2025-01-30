Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turuna Yükselen Takımlar Belli Oldu

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanan maçların ardından son 16 turuna direkt yükselen ve play-off oynayacak takımlar belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezon ilk kez uygulanan formatındaki 36 takımlı lig aşaması bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseldi. 9. ile 24. sıralar arasında bulunan takımlar ise play-off maçlarının ardından bir üst tura çıkacak.

Lig aşamasını Liverpool birinci, Barcelona ikinci, Arsenal üçüncü, Inter dördüncü, Atletico Madrid beşinci, Bayer Leverkusen altıncı, Lille yedinci ve Aston Villa sekizinci olarak tamamladı.

9-25 sıralamaları arasında yer alan takımlar son 16 turunda yer alabilmek için birbirleriyle play-off turu oynayacak. 9'dan 25'e sıralanan takımlar ise; Atalanta, Dortmund, Bayern Münih, Real Madrid, Milan, PSV, PSG, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting ve Club Brugge oldu.

Elenen takımlar

Devler Ligi'ne ise Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys veda ettiler.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Sporting-Bologna: 1-1

PSV-Liverpool: 3-2

Young Boys-Kızılyıldız: 0-1

Stuttgart- Paris Saint-German: 1-4

Strum Graz-Leipzig: 1-0

Manchester City-Club Brugge: 3-1

Bayern Münih-Slovan Bratislava: 3-1

Inter-Monaco: 3-0

Borussia Dortmud-Shaktar Donetsk: 3-1

Barcelona-Atalanta: 2-2

Bayer Leverkusen-Sparta Prag: 2-0

Juventus-Benfica: 0-2

Dinamo Zagreb-Milan: 2-1

Salzburg-Atletico Madrid: 1-4

Lille-Feyenoord: 6-1

Aston Villa-Celtic: 4-2

Girona-Arsenal: 1-2

Brest-Real Madrid: 0-3 - İSTANBUL