Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Heyecanı

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçları, yarın oynanacak. Söz konusu müsabakaların ardından bu sene ilk kez düzenlenen yeni lig formatı tamamlanacak. İlk 8'de tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalacakken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan takımlar ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi'nde maçların hepsi yarın oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta programı şu şekilde:

Aston Villa - Celtic

Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk

Bayer Leverkusen - Sparta Prag

Barcelona - Atalanta

Bayern Münih - Slovan Bratislava

Brest - Real Madrid

Dinamo Zagreb - Milan

Girona - Arsenal

Inter - Monaco

Juventus - Benfica

Lille - Feyenoord

Manchester City - Club Brugge

PSV - Liverpool

Salzburg - Atletico Madrid

Sporting Lizbon - Bologna

Sturm Graz - Leipzig

Stutgart - Paris Saint-Germain

Young Boys - Kızılyıldız - İSTANBUL