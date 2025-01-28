UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta heyecanı, yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. ve son hafta maçları, yarın oynanacak. Söz konusu müsabakaların ardından bu sene ilk kez düzenlenen yeni lig formatı tamamlanacak. İlk 8'de tamamlayan takımlar direkt son 16 turuna kalacakken, 9 ile 24. basamak arasında yer alan takımlar ise son 16'ya kalmak için play-off mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi'nde maçların hepsi yarın oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8. hafta programı şu şekilde:
Aston Villa - Celtic
Borussia Dortmund - Shakhtar Donetsk
Bayer Leverkusen - Sparta Prag
Barcelona - Atalanta
Bayern Münih - Slovan Bratislava
Brest - Real Madrid
Dinamo Zagreb - Milan
Girona - Arsenal
Inter - Monaco
Juventus - Benfica
Lille - Feyenoord
Manchester City - Club Brugge
PSV - Liverpool
Salzburg - Atletico Madrid
Sporting Lizbon - Bologna
Sturm Graz - Leipzig
Stutgart - Paris Saint-Germain
Young Boys - Kızılyıldız - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde Son Hafta Heyecanı - Son Dakika
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