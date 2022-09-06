19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı

Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket

İbrahim Tatlıses'in kızının transparan pantolonu olay oldu: Bütün için görünüyor

İstanbul'da finalinin yapılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sene büyük bir eksik var. Kırdığı rekorlarla her zaman organizasyonun en zirve futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'nde yok.

MANCHESTER UNITED'DA KALDI

Uzun süredir Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği üst düzey kulüplerin hepsinden red yedi. Aylardır menajeri Jorge Mendes aracılığıyla kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, beklediğini alamayınca mecburen Manchester United'da kaldı.

19 SENE SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

Cristiano Ronaldo böylece Şampiyonlar Ligi'nde de yıllar sonra bir ilki yaşadı. Portekizli yıldız tam 19 sene sonra bu sezon Devler Ligi sahnesine çıkmayacak.