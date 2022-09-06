19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı - Son Dakika
Üye Girişi

19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı

06.09.2022 23:37

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması sebebiyle tam 19 sene sonra bu kulvarda boy gösteremeyecek.

İstanbul'da finalinin yapılacağı Şampiyonlar Ligi'nde bu sene büyük bir eksik var. Kırdığı rekorlarla her zaman organizasyonun en zirve futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo, bu sezon Devler Ligi'nde yok.

MANCHESTER UNITED'DA KALDI

Uzun süredir Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği üst düzey kulüplerin hepsinden red yedi. Aylardır menajeri Jorge Mendes aracılığıyla kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, beklediğini alamayınca mecburen Manchester United'da kaldı.

19 SENE SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOK

Cristiano Ronaldo böylece Şampiyonlar Ligi'nde de yıllar sonra bir ilki yaşadı. Portekizli yıldız tam 19 sene sonra bu sezon Devler Ligi sahnesine çıkmayacak.

YORUMLAR
500
Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti! Manchester United, sahasında Arsenal'i 3-1 mağlup etti!

Cristiano Ronaldo, Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı - Son Dakika


Son Dakika
23:37 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı
23:15 Eski Fenerbahçe Başkanı Tahsin Kaya'nın çalışanını tokatladığı görüntüler ortaya çıktı
23:06 Trabzonspor, Kouassi'yi kiralık olarak Fatih Karagümrük'e gönderdi
22:31 Tokat'ta MHP'li belediye başkanı silahlı saldırıya uğradı
22:06 Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl kiralık olarak Beşiktaş'a transfer oldu
22:03 Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sürprizle başladı! Dinamo Zagreb, Chelsea'yi tek golle geçti
21:45 Devler Ligi'ne iyi başlayan Borussia Dortmund, Trabzonspor'u eleyen Kopenhag'ı farklı devirdi
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te söz verdi: Ziraat Bankası genel müdürümüze gerekli talimatı verdim
21:12 Bakan Nureddin Nebati'den KOBİ'lere Hazine Destekli Kefalet Paketi müjdesi
20:48 Rahatsızlanınca arabasıyla hastaneye giden adamın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 23:44:18. #1.11#
SON DAKİKA: 19 yıl sonra bir ilk! Devler Ligi, Cristiano Ronaldo'suz başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement